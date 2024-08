Aceto rinforza il reparto difensivo del Bisceglie Calcio

Fisico, carisma e voglia di mettersi in gioco: sono queste le qualità principali di Giovanni Aceto, che da oggi è ufficialmente un calciatore del Bisceglie Calcio.

Difensore centrale alto 190 cm, nato a San Lorenzo del Vallo (Cosenza), Aceto ha sviluppato le sue qualità nei settori giovanili di club importanti della realtà calcistica calabrese come Crotone e Cosenza, dimostrando la propria efficacia in campo al punto tale da essere ingaggiato dal Torino, per cui ha raccolto 13 presenze nel Campionato Primavera 1 della stagione 2020/2021. Tornato al Cosenza, nella stagione successiva, ha partecipato anche ad alcune trasferte della prima squadra, in Serie B, scegliendo poi di trasferirsi, nell’estate 2022, al Castrovillari, in Serie D, collezionando in due stagioni 49 presenze fra Campionato e Coppa Italia Dilettanti, andando anche a segno in tre occasioni.