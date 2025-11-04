A Scandicci il Bisceglie Rugby rimedia la seconda sconfitta stagionale

Trasferta senza punti per il Bisceglie Rugby, quella effettuata lo scorso 2 novembre in casa dello Scandicci e valida per la seconda giornata di Serie A femminile, girone 3.

Mattinata toscana che vede le padrone di casa partire meglio rispetto alle avversarie giustificando la meta subita in avvio. Pugliesi che faticano a trovare il ritmo giusto per rispondere ad un avversario in palla e fortemente motivato ad aumentare il vantaggio. Scandicci che ha avuto il merito di mantenere un ritmo gara piuttosto alto, fattore che ha creato delle difficoltà alle “bees”.

Bisceglie Rugby che nel corso della gara è riuscito a migliorare la fase di lancio, mischia e touche con un gioco più fluido e meno falloso rispetto all’esordio casalingo. Il finale arride allo Scandicci Rugby che si impone 60-0. In casa biscegliese da segnalare l’esordio di Giorgia Cassinese ed Elena Bombini che vanno ad incrementare il nucleo squadra dimostrando continuità ed impegno nel lavoro settimanale.

Ora per il Bisceglie Rugby lunga pausa in vista dell’ultimo incontro del 2025, quando nel mese di dicembre si andrà in terra siciliana. Un’occasione per lo staff tecnico di riprendere il lavoro di preparazione e di crescita tecnica della squadra. (credit foto: Bisceglie Rugby)