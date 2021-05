A Bisceglie torna il cross country con la Neanderthal Cup

Lo spettacolo del cross country olimpico torna domenica mattina, 16 maggio, nell’agro biscegliese in occasione della Neanderthal Cup. Autentica “classica” delle ruote grasse, giunta alla 17esima edizione, la competizione allestita dalla Polisportiva Gaetano Cavallaro nella zona antistante le Grotte di Santa Croce si appresta a stracciare il record di partecipanti: previsti al via, infatti, circa 300 specialisti da tutte le regioni del Centro-Sud, con un’agguerrita pattuglia in arrivo anche dalla Sicilia.

La gara è valida quale Campionato Regionale CrossCountry per tutte le categorie (Esordienti maschili e femminili, Allievi M/F, Junior M/F, Under 23 M/F, Elite M/F, Master M/F) e rientra tra le tappe del circuito Challenge Puglia XCO.

“Il percorso sarà di circa 4,8 chilometri e si presenterà come di consueto molto tecnico ed impegnativo – spiega il direttore della Polisportiva Cavallaro, Sabino Piccolo -. La variazione principale prevede un’inversione rispetto al senso di marcia degli scorsi anni nel tracciato all’interno della lama di Santa Croce. Ci saranno le due tradizionali discese ripide e tecniche nonché i diversi singletrack sia in salita sia in discesa che si snodano lungo i terrazzamenti. Non mancheranno inoltre gli ostacoli artificiali, un salto all’ingresso della lama e dei tronchi da superare, posizioni in discesa. L’arrivo e l’intera zona logistica saranno posizionate nell’azienda agricola Cassanelli”. Il programma prevede tre partenze: ore 9.30 Allievi ed Esordienti M/F, ore 10.30 Juniores, M4, M5, M6 e M7, ore 11.45 Elite e M1, M2 e M3.