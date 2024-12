A Bisceglie prima assoluta regionale con il “Trofeo Pump Track”

Approda per la prima volta in assoluto in Puglia, a Bisceglie, lo spettacolo del pump track. Oggi 27 e sabato 28 dicembre, con inizio alle 10.00, il circuito inaugurato nell’aprile scorso alla presenza di Francesco Moser in piazza don Milani, nel quartiere San Pietro, ospiterà due manifestazioni che si preannunciano divertenti sotto la sapiente organizzazione della ASD “Gioventù Cavallaro” Onlus.

Nella prima giornata spazio alla prova promozionale aperta a tutti, in continuità soprattutto con i progetti ideati e sviluppati dalla Cavallaro in molti istituti scolastici cittadini a beneficio di giovani studentesse e studenti. Sabato 28, invece, andrà in scena il “1° Trofeo Pump Track”, rivolto agli atleti delle categorie agonistiche Esordienti, Allievi, Juniores, Under 23 ed Elite, con il coinvolgimento anche di Giovanissimi e mini biker. Regolamentato dalla FCI, il pump track si svolge su una pista simile a quella della Bmx (quest’ultima specialità olimpica), ma in versione più ridotta, in cui sono presenti dossi, curve paraboliche e cambi di direzione, dove l’azione principale è rappresentata dal “to pump”, ovvero spingere con le braccia e le gambe su e giù tra salite e discese. Si tratta dunque di una disciplina molto utile allo sviluppo delle abilità tecniche di guida in velocità, coniugate a grande coordinazione e forza esplosiva.

Il regolamento del “1° Trofeo Pump Track” prevede una sessione d’apertura in cui tutti gli atleti effettueranno due prove cronometrate: in base al miglior tempo ottenuto da ciascuno, verrà predisposto un vero e proprio tabellone consistente in manche di qualificazione con sfide a due nella formula dell’inseguimento (articolate in 3 giri complessivi), fino alla disputa delle finali per le varie categorie. Per l’atteso “battesimo” in Puglia del pump track hanno già aderito realtà proveniente da diverse province, con una nutrita e qualificata rappresentanza degli specialisti del Gargano. Non mancherà l’intervento del neo presidente del Comitato Regionale della Federciclismo, il giovinazzese Tommaso Depalma.

Realizzate grazie al contributo della Regione Puglia – Assessorato sport per tutti, le gare saranno trasmesse in streaming sui canali social di TeleSveva.