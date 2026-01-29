La Città di Bisceglie si conferma anche quest’anno punto di riferimento per lo sport di alto livello, accogliendo centinaia di atleti di Serie A impegnati negli allenamenti collegiali provinciali. Un ruolo consolidato nel tempo, frutto della collaborazione tra la Federazione Olimpica Fijlkam e i sei delegati federali pugliesi, coordinatori provinciali impegnati in una programmazione attenta e mirata al raggiungimento degli obiettivi agonistici e al miglioramento costante delle performance degli atleti.
Sabato 7 febbraio Bisceglie sarà nuovamente protagonista ospitando un collegiale tecnico che vedrà la partecipazione di oltre 150 atleti provenienti da tutta la provincia, confermando la vocazione sportiva della città e la qualità delle strutture e dell’organizzazione.
A rappresentare la Federazione in ambito provinciale, per il secondo quadriennio olimpico consecutivo, è il Maestro Francesco Simone, figura di riferimento che con impegno e dedizione lavora da anni per la crescita sportiva delle nuove generazioni, promuovendo i valori dello sport e accompagnando i giovani atleti in un percorso di formazione.