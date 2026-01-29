A Bisceglie oltre 150 atleti Fijlkam attesi per il collegiale provinciale

La Città di Bisceglie si conferma anche quest’anno punto di riferimento per lo sport di alto livello, accogliendo centinaia di atleti di Serie A impegnati negli allenamenti collegiali provinciali. Un ruolo consolidato nel tempo, frutto della collaborazione tra la Federazione Olimpica Fijlkam e i sei delegati federali pugliesi, coordinatori provinciali impegnati in una programmazione attenta e mirata al raggiungimento degli obiettivi agonistici e al miglioramento costante delle performance degli atleti.

Sabato 7 febbraio Bisceglie sarà nuovamente protagonista ospitando un collegiale tecnico che vedrà la partecipazione di oltre 150 atleti provenienti da tutta la provincia, confermando la vocazione sportiva della città e la qualità delle strutture e dell’organizzazione.

A rappresentare la Federazione in ambito provinciale, per il secondo quadriennio olimpico consecutivo, è il Maestro Francesco Simone, figura di riferimento che con impegno e dedizione lavora da anni per la crescita sportiva delle nuove generazioni, promuovendo i valori dello sport e accompagnando i giovani atleti in un percorso di formazione.