Spina su Tari 2019: “Amministrazione Angarano comunichi le effettive e più basse tariffe”

“Il 2019, grazie alle battaglie di democrazia e di legalità delle opposizioni, lascia almeno una certezza ai cittadini: la TARI 2019 rimarrà quella più conveniente del 2018. Ormai i tempi sono scaduti e non avendo il Comune di Bisceglie approvato validamente la TARI nel 2019, si applicheranno regolamento e aliquote TARI del 2018, molto più convenienti per i biscegliesi”, a dichiararlo è il consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

“Chi non ha pagato ancora verifichi bene il calcolo e paghi sulla base di quanto ha dichiarato e pagato per l’anno 2018. Migliaia di cittadini potranno apprezzare il risparmio realizzato. Se dovessero pervenire dalle autorità comunali”, continua Spina, “richieste o avvisi con tariffe ormai superate del 2019 (ormai annullate dal TAR), i contribuenti potranno rivolgersi alle autorità giudiziarie competenti e denunziare gli abusi amministrativi anche al M.E.F. (Ministero dell’economia e delle finanze)”.

“Nella qualità di consigliere comunale e cittadino”, conclude nella sua nota Francesco Spina, “sollecito Angarano a comunicare pubblicamente alla città il permanere delle tariffe 2018 e l’erroneità degli avvisi inviati per il 2019, nonché a predisporre i modelli di rimborso delle differenze, per chi abbia già pagato interamente gli avvisi comunali sbagliati. I cittadini non possono essere ‘truffati’ neanche attraverso il colposo silenzio e l’inerzia amministrativa”.

Clicca qui per leggere la sentenza