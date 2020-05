Spina: “Nuovo finanziamento Piano Urbano Mobilità Sostenibile intrapreso da mia amministrazione”

“Un altro finanziamento per il PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile), adottato e intrapreso nel luglio 2017 dalla mia amministrazione”. Lo dichiara il consigliere comunale d’opposizione, Francesco Spina, in una nota.

“I 12 irripetibili anni della mie amministrazioni”, dichiara, “hanno portato a Bisceglie riforme di civiltà e di rispetto ambientale, nonché svariati finanziamenti che hanno permesso non solo di realizzare oltre un centinaio di opere pubbliche, ma anche di lasciare in cassa 15 milioni di euro di liquidità”.

“E’ giunta notizia dalla Regione (non comunicata da questa amministrazione)”, sottolinea Spina, “anche di un ennesimo finanziamento per completare il PUMS, funzionale anche all’approvazione del nuovo PUG (Nuovo Piano Urbanistico).

“Il piano di mobilità sostenibile, da noi predisposto ed approvato con deliberazione di giunga a luglio 2017”, conclude Francesco Spina, “è stato utilizzato da Angarano per ottenere un finanziamento sulla progettazione. La mia idea di città vivibile e viva con la pedonalizzazione di via Moro, di Piazza San Francesco, del porto, continua ad essere l’unica idea perseguibile per la rinascita di questa città che da due anni, al netto del periodo Covid, risulta un città morta”.