Spiaggia disabili, Spina: “Dispiace che Angarano non voglia mai riconoscere né condividere i meriti”

“Dispiace che Angarano non voglia mai riconoscere né condividere i meriti per ciò che viene realizzato (poco purtroppo) in questo periodo, grazie al lavoro di chi lo ha preceduto e alle proposte e sollecitazioni delle minoranze”. Nelle prime parole della sua nota, il consigliere comunale di opposizione, Francesco Spina, riprende il tema relativo alla realizzazione della spiaggia per disabili, i cui lavori sono stati avviati lo scorso 18 agosto (leggi qui).

“Non sarei intervenuto – continua – ma questa sua ennesima dimenticanza mi costringe a ripubblicare la mia interrogazione consiliare del 30 novembre 2018 con cui avvertimmo l’amministrazione Angarano dell’esistenza del bando regionale (il piano triennale approvato dalla maggioranza reca la cifra di 30 mila euro e non quella concessa di 20 mila euro, ma per la pari opportunità delle persone diversamente abili nessuno “arresterà” Angarano e company per l’ennesima illegalità in materia di appalti pubblici)”.

“Se Angarano avesse riconosciuto con onestà intellettuale i meriti di chi lo ha preceduto e dell’attuale opposizione – continua Spina – avrebbe evitato tante tensioni politiche e tanti strafalcioni amministrativi. Per amore della verità e per dovere di un’informazione corretta ai cittadini, continueremo a correggere e ad integrare i comunicati di propaganda di basso livello di Angarano, che non cita mai le fonti di finanziamento e le date dei provvedimenti di concessione degli stessi (che sono i fatti più importanti da conoscere: quanto è costata l’opera? Chi ha reperito le risorse e da dove?). Cattiva comunicazione o mala fede di Angarano?”.