Spiagge libere con servizi, D’Ambrosio: “Bisceglie prende consapevolezza del potenziale turistico”

Giunge in redazione una nota redatta dalla ditta D’Ambrosio Francesco che ha ottenuto la concessione demaniale del tratto de “La Salata” del lungomare biscegliese. Ciò a pochi giorni da un altro iter analogo conclusosi favorevolmente per la ditta “La Salata 20.0 srl” (tratto di spiaggia denominato S03) e, in seguito al quale è giunto il comunicato del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, il quale ha parlato di “rilancio del turismo”.

“E’ arrivato finalmente a conclusione il lunghissimo iter autorizzativo, durato oltre 3 anni, per il rilascio della concessione demaniale marittima alla ditta D’Ambrosio Francesco, meglio conosciuta come Tuka Beach Bisceglie, vincitrice del tratto di spiaggia denominato S04 in località La Salata”, si legge nella nota.

“Finalmente Bisceglie”, dichiara il giovane imprenditore Francesco D’Ambrosio, “potrà dotarsi di strutture per la balneazione al servizio di turisti e non solo,che consentiranno alla Città un salto di qualità nell’offerta turistica e nell’accoglienza, di coloro che vorranno trascorrere al mare le loro giornate, o le loro vacanze nel comfort dei vari servizi offerti, e in tutta sicurezza. E’ auspicabile”, sottolinea, “che questo sia un primo passo, affinchè Bisceglie prenda consapevolezza del suo potenziale turistico, che consentirebbe alla Città la possibilità di poter intraprendere un nuovo sviluppo economico, sociale e occupazionale, legato appunto al turismo”.

“E’ chiaro che questo è un percorso che deve coinvolgere tutta la città, gli imprenditori, i cittadini e l’Amministrazione Comunale, la quale ha dimostrato con questo fondamentale atto, la volontà di sostenere questo percorso”. E in conclusione: “Un ringraziamento particolare dobbiamo al Sindaco Dott. Angelantonio Angarano,all’assessore alle Attività produttive, Dott. Gianni Naglieri ed alla ripartizione Demanio del Comune, che con caparbietà e determinazione,hanno consentito questo storico traguardo per Bisceglie”.