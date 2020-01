Spiagge libere con servizi, arriva la concessione demaniale per “La Salata”

Lo scorso 17 gennaio, ad oltre tre anni dall’indizione del bando di gara, è giunta ufficialmente la concessione demaniale marittima per il tratto di spiaggia S03, da tutti i biscegliesi conosciuto come spiaggia “La Salata”. Il comune di Bisceglie ha formalmente assegnato il tratto di costa alla ditta “La Salata 2.0 srl”.

L’atto di assegnazione è arrivato dopo una lunga serie di vicissitudini legali legate ai vari ricorsi presentati da un’altra ditta che aveva partecipato al bando di gara (leggi qui).

A partire dalla prossima stagione estiva, quindi, la costa biscegliese potrà contare su una nuova spiaggia libera con servizi. Tutto questo dovrebbe anche comportare l’aumento di posti di lavoro nonché un’offerta di servizi più ampia per i tanti avventori estivi della costa biscegliese.

I due soci della società “La Salata 2.0 srl” sono i giovani imprenditori biscegliesi Francesco Capozza e Sergio Racanati. “Ringrazio l’Amministrazione Comunale, ha dichiarato Francesco Capozza, per l’impegno profuso per giungere alla chiusura di un iter burocratico farraginoso e travagliato dagli attacchi e dai ricorsi presentati dalle società non vincitrici del bando e tutti puntualmente respinti. Adesso siamo pronti per lavorare con professionalità e dedizione per offrire ai cittadini e alle famiglie un servizio di qualità”.

Sulla stessa linea Sergio Racanati che sottolinea invece l’importante ruolo dei professionisti che hanno contributo alla realizzazione di questo progetto: “Mi preme ringraziare i legali che ci hanno assistito nei numerosi ricorsi subìti, l’avvocato Onofrio Racanati e l’avvocatessa Noemi Rosito. A loro la mia stima per averci seguito in questo percorso così tortuoso. A partire dalla prossima estate Bisceglie potrà contare su nuove strutture balneari in grado di attirare ancor più bagnanti”.