Sostenere ristoratori e pizzerie locali per gustare prodotti di qualità: nasce “Vivi Bisceglie”

“Considerata la necessità, viste le restrizioni imposte dal Governo nazionale da due mesi in merito all’emergenza Covid-19 e data quindi l’impossibilità di poter andare a cena fuori, il neonato movimento ‘Vivi Bisceglie’ propone per venerdì 15 maggio l’iniziativa ‘Illumina la tua città – Prenota il tuo balcone per cena’“, questa l’idea lanciata dal gruppo di operatori della ristorazione della città di Bisceglie raggruppatisi nel movimento succitato.

“L’idea parte dall’Associazione Assolocali – Confommercio e conta già trenta adesioni”, spiegano i referenti, “Ristoratori e pizzerie propongono un box menù per due persone al costo di 25 euro che sarà consegnato direttamente a casa su prenotazione. Le prenotazioni”, precisano i responsabili, “possono essere effettuate a partire da oggi lunedì 11 maggio. Il box pizza prevede per due persone pizze, bevande e dolce o, in alternativa al dolce, un piccolo antipasto“. E poi: “Invece il box risto include antipasto e secondo con contorno con una bottiglia di vino o, in alternativa, due bevande“.

E concludono: “La consegna a domicilio al momento è l’unico modo per ristoratori e pizzerie di sopravvivere a questo momento durissimo e, per i biscegliesi, di sostenere queste attività godendo di una serata speciale. Invitiamo poi tutti i nostri clienti a postare fotografie e selfie con l’hashtag #ViviBisceglie sui personali canali social”.

Clicca qui per visionare il video con tutte le attività aderenti.