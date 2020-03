Sospeso mercato settimanale, Angarano: “Decisione condivisa con associazioni di categoria”

Il mercato settimanale del martedì è sospeso per via dell’emergenza sanitaria. Ha dichiararlo in un video messaggio alla cittadinanza è stato il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“C’è stata una riunione importante in Prefettura per coordinare misure con altri sindaci su tutto il territorio provinciale. Ampio confronto c’è stato in merito alla sospensione dei mercati a titolo precauzionale, salvo successivo recupero delle giornate perse. C’è l’impegno di istituire subito un tavolo di lavoro tecnico”, continua il Primo cittadino, “finalizzato ad individuare misure che possano conciliare lo svolgimento del mercato con la salvaguardia di ogni prescrizione e misura igienico sanitaria prevista dal DCPM. Tale decisione assunta in Prefettura è stata condivisa con le associazioni di categoria”.

Nel corso della giornata di ieri con il supporto della Polizia Locale è stata presidiata la stazione ferroviaria di Bisceglie e le zone di arrivo dei pullman. In serata, invece, è partita la verifica del rispetto delle normative per pub e locali pubblici. Discorso sanificazione delle strutture cittadine che continua, ad eccezione dello stadio Gustavo Ventura e del PalaDolmen nei quali si opererà probabilmente nelle prossime ore, visto che gli impianti hanno visto lo svolgimento delle gare di campionato del Bisceglie Calcio e dei Lions Bisceglie.

“L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo impone collaborazione e senso di responsabilità di tutti” sottolinea il sindaco di Bisceglie. “Insieme possiamo e dobbiamo contrastare la diffusione del coronavirus per tutelare la vostra salute. Evitiamo assembramenti di persone, evitiamo spostamenti se non strettamente necessari, manteniamo distanza minima di un metro dalle altre persone, osserviamo tutte le norme comportamentali indicate dalle autorità. Se ognuno di noi farà la propria parte saremo più forti del virus. Sono convinto”, conclude Angarano, “che questa comunità saprà dimostrare coraggio, senso di responsabilità, grande compattezza e collaborazione”.