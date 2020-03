Sospesa la gara di Promozione tra Don Uva e Manfredonia

E’ durato appena 45 minuti il match del “Di Liddo” di Bisceglie tra Don Uva e Manfredonia, gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Promozione, girone A, sospesa per dall’arbitro Antonio Pio Lauriola della sezione di Foggia.

Secondo le prime ricostruzioni il fatto sarebbe accaduto al termine della prima frazione di gioco, Manfredonia avanti 1-0, quando il calciatore sipontino Laboragine pare sia stato colpito da un tesserato del Don Uva, innescando inevitabilmente una zuffa generale che ha portato il direttore di gara a voler sospendere in via definitiva l’incontro.

Immediato l’intervento da parte dei Carabinieri della Tenenza di Bisceglie per riportare ordine al “Di Liddo”, mentre Laboragine è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso di Bisceglie, anche se le sue condizione pare non destino particolari preoccupazioni.