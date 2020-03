Sorteggiati scrutatori referendum costituzionale, ecco l’elenco completo

Si è svolto nel pomeriggio di oggi, 5 marzo, il sorteggio elettronico dei 159 scrutatori (e 50 riservisti) che dovrebbero essere impegnati, nella città di Bisceglie, nelle operazioni di voto e scrutinio per il prossimo referendum costituzionale sul taglio degli eletti, fissato per il 29 marzo prossimo, ma rinviato dal Consiglio dei Ministri a causa dell’attuale emergenza sanitaria da Coronavirus. Si attendono indicazioni sulla validità di questi nomi o sull’eventuale necessità di un ulteriore sorteggio.

Nelle sezioni ordinarie i presidenti percepiranno 130 euro, gli scrutatori invece 79 euro. Nelle sezioni speciali previsti 104 euro per i presidenti e 53 euro per gli scrutatori.