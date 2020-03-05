Si è svolto nel pomeriggio di oggi, 5 marzo, il sorteggio elettronico dei 159 scrutatori (e 50 riservisti) che dovrebbero essere impegnati, nella città di Bisceglie, nelle operazioni di voto e scrutinio per il prossimo referendum costituzionale sul taglio degli eletti, fissato per il 29 marzo prossimo, ma rinviato dal Consiglio dei Ministri a causa dell’attuale emergenza sanitaria da Coronavirus. Si attendono indicazioni sulla validità di questi nomi o sull’eventuale necessità di un ulteriore sorteggio.
Nelle sezioni ordinarie i presidenti percepiranno 130 euro, gli scrutatori invece 79 euro. Nelle sezioni speciali previsti 104 euro per i presidenti e 53 euro per gli scrutatori.

SEZIONEELENCO SCRUTATORI
PER REFERENDUM
1MUSCATELLA DAVIDE 
1CARBONE ALESSANDRO 
1TODISCO FLAVIA MARIA
1NAPOLETANO MARIA
2CAPPIELLO LUCIA
2IEVA ANGELICA
2NAZZARENI ALESSANDRO 
3PAPAGNI NICOLA
3SINIGAGLIA FRANCESCO 
3CARDONE ALESSANDRA 
4LA NOTTE PIERO
4BALDINI ADDOLORATA
4PICCA IVAN
5PASQUALE GIULIA 
5AMORUSO MARIELLA 
5COZZOLI PAOLO
6COSMAI MARIELLA 
6MAZZONE MARIANTONIA
6PALMIERI FLAVIA
7DELL’OLIO PASQUALINA 
7MAZZILLI IRENE
7FERRANTE GRAZIELLA 
8CAMERO ALESSIA GAIA
8SETTE EMANUELE 
8UVA ELISABETTA 
9FEOLA GERARDO 
9COSMAI LUCIA
9RANA MARIKA
10PALERMO SERGIO 
10SINIGAGLIA MARCO
10VILLANI GIUSEPPE
11CANGELLI ANNAMARIA 
11PALERMO VINCENZO 
11BIANCO GIORGIA
12ALBANESE CLAUDIA 
12CATINO ALBERTO
12DI PIERRO LISA
13SASSO MARINO
13COSMAI MARIA GIUSTINA 
13ALBANESE MICHELE 
14MASTRODONATO ALBERTO 
14CARELLI ANGELA
14DI PINTO STEFANO 
15STORELLI DONATO
15CATALANO ROBERTA
15DI GIOIA VINCENZO 
16GRAMEGNA GIORGIO 
16VALENTE ISABELLA
16MUSCI GIUSEPPINA 
16LOSCIALE GIUSEPPINA
17LOSCIALE VITO
17MASTRAPASQUA FRANCESCO 
17ADULOAE MARICICA
18De DATO ONOFRIO
18LEGROTTAGLIE MARIA GRAZIA 
18DI CEGLIE ISABELLA
19BRUNI MARIANO
19MISINO ISABELLA
19PAPAGNI TERESA
20MONOPOLI ALESSIA
20DI CEGLIE ANTONIA 
20DE FEUDIS MAURO GIUSEPPE 
21DE TOMA GIULIO 
21RAGNO ROBERTO
21GRILLO ADRIANA
22STORELLI ELISABETTA 
22ACQUAVIVA ANTONIETTA 
22DI LEO VALENTINA 
23BRUNI CECILIA
23DELL’ORCO STEFANIA 
23DELL’OLIO FLAVIA
24PALMIERI MARIKA
24CATINO ANTONELLA
24CAPRIOLI SUSANNA
25GOFFREDO PAOLA
25TRIA FRANCESCO
25DELL’OLIO NICOLA 
26RICCHIUTI VITTORIA 
26MIZZI MARTINA
26LEUCI GIOVANNA
27PORCELLI SUSANNA 
27SALERNO TERESA
27STORELLI GAIA
27GERMINARIO MARIAPAOLA 
28MONOPOLI ALBERTO
28DI BENEDETTO ILARIA 
28MASTROTOTARO GIUSEPPE 
29MONTI NICOLE
29GENTILE ELGA
29GRAMEGNA LIDIA
30SIMONE EMMA
30TODISCO FEDERICA
30DI GREGORIO ROSARIA 
31DI PILATO LUIGI 
31STORELLI ADRIANA
31LAMANTEA CARLO
32DI BENEDETTO STEFANIA
32BRESCIA DONATELLA
32MASTRAPASQUA ANGELO 
33DI BENEDETTO MARIANNA 
33COLANGELO NICOLA
33MASTRAPASQUA ANNA 
34VALENTE MARICA
34LOPOPOLO MIRIANA
34DI PIERRO NATALIA GIULIA 
35COCOLA MAURO
35LAFRANCESCHINA STEFANO
35CONSIGLIO ANTONELLA
36BALDINI GRAZIA
36DI BENEDETTO MONICA
36MAENZA PIERPAOLO  
37ACCOTO MARIA COSIMA 
37NAPOLETANO ANTONIO
37SIMONE MARIA 
38LAVOLPICELLA MARIANNA 
38MEZZINA ANTONIA
38COLAMARTINO ANTONIA 
39COPPOLECCHIA MARTA 
39LOPOLITO ANGELA
39CAFAGNA ISABELLA 
40TESORO GIUSI
40CAPURSO GRAZIANA
40DI MOLFETTA ELISABETTA 
41LA NOTTE OTTAVIA 
41CORTESE GIORGIA
41MARTINA ANTONELLA
42DI PINTO BRUNA 
42RICCHITELLI FEDERICA 
42POVIA FRANCESCO 
43DE TOMA DOMENICO
43GALANTINO MARIA 
43D’ADDATO LUCREZIA
44L’ERARIO FELICETTA 
44LUCIVERO ISABELLA
44LOGOLUSO CLAUDIO
45DI TERLIZZI FEDELEALBERTO 
45ANGARANO MARIA
45ARCIERI FRANCESCO 
46PASQUALE LUCREZIA
46ABASCIA’ ANGELA GIOIA
46DI LUZIO ISABELLA 
47AMORUSO IPPOLITA
47PICCA LIVIO
47MAZZILLI DANILO
48LA GROIA LUCA 
48IACUBINO GIOIA MARIA LUCIANA
48PORTOSO GIOVANNA
49ZONNO ANTONELLO
49PAPAGNI MAURO
49VALENTE CLAUDIA
50SOLDANI LUCIA
50MAZZILLI NICOLETTA 
50DI BENEDETTO FRANCESCO 
18 specialeSIMONE MARGHERITA
18 specialeDE FEUDIS GIANCARLA
19 specialeRICCHITELLI DORINDA 
19 specialeALBANESE LUIGI
24 specialeSETTE GIANVITO 
24 specialeDI TERLIZZI MARIA ROSARIA
ELENCO SCRUTATORI
RISERVISTI 
GALANTINO GUIDO
LORUSSO ANGELO
DE FEUDIS GIOVANNA 
LOPOPOLO GIUSEPPE 
MASTRAPASQUA LUCIANNA 
ANGARANO LOREDANA
BALDINI ROBERTA
FERRO GIULIA
SISCA EMILIA
PEDONE ALESSANDRA
EVANGELISTA ANGELA 
LOPOPOLO VINCENZO 
PAPAGNI VINCENZO 
MASTRAPASQUA ELISA 
DI MOLFETTA ANTONELLA
CANALETTI NICOLETTA 
DI LIDDO MARIA
ROMANAZZI MARIA 
PAPAGNI FABRIZIO 
PAPAGNI ROBERTA 
DE NISCO KAREN
PAPAGNI ADRIANO GIUSEPPE 
IANNELLI ANNAMARIA
CONSIGLIO FRANCESCO
PALAZZO LUCIA
DELL’OLIO MARIA 
D’ALBA GRAZIA
De ROBERTIS ANGELA 
LINETTI PIETRO
VALENTE DOMENICO
D’ADDATO TOMMASO
DELL’ORCO DEBORA 
PAPAGNI CATERINA
LA NOTTE MARGHERITA 
LOPOLITO GIUSEPPE
MASTROTOTARO GIULIANA 
FRISARI GIANFRANCO
PALMESE FRANCESCO
PAPAGNI ANTONIA
VALENTE CATERINA
MUGGEO TERESA FILOMENA
MAZZILLI ANGELICA
RACANATI SERAFINA 
DI BENEDETTO ANGELA
DI PILATO MELISSA
ACQUAVIVA ROSA 
DI LECCE FLORA 
GALANTINO LUCIA
FICARELLA GIOVANNA 
LA GROIA FRANCESCO