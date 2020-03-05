Si è svolto nel pomeriggio di oggi, 5 marzo, il sorteggio elettronico dei 159 scrutatori (e 50 riservisti) che dovrebbero essere impegnati, nella città di Bisceglie, nelle operazioni di voto e scrutinio per il prossimo referendum costituzionale sul taglio degli eletti, fissato per il 29 marzo prossimo, ma rinviato dal Consiglio dei Ministri a causa dell’attuale emergenza sanitaria da Coronavirus. Si attendono indicazioni sulla validità di questi nomi o sull’eventuale necessità di un ulteriore sorteggio.
Nelle sezioni ordinarie i presidenti percepiranno 130 euro, gli scrutatori invece 79 euro. Nelle sezioni speciali previsti 104 euro per i presidenti e 53 euro per gli scrutatori.
|SEZIONE
|ELENCO SCRUTATORI
PER REFERENDUM
|1
|MUSCATELLA DAVIDE
|1
|CARBONE ALESSANDRO
|1
|TODISCO FLAVIA MARIA
|1
|NAPOLETANO MARIA
|2
|CAPPIELLO LUCIA
|2
|IEVA ANGELICA
|2
|NAZZARENI ALESSANDRO
|3
|PAPAGNI NICOLA
|3
|SINIGAGLIA FRANCESCO
|3
|CARDONE ALESSANDRA
|4
|LA NOTTE PIERO
|4
|BALDINI ADDOLORATA
|4
|PICCA IVAN
|5
|PASQUALE GIULIA
|5
|AMORUSO MARIELLA
|5
|COZZOLI PAOLO
|6
|COSMAI MARIELLA
|6
|MAZZONE MARIANTONIA
|6
|PALMIERI FLAVIA
|7
|DELL’OLIO PASQUALINA
|7
|MAZZILLI IRENE
|7
|FERRANTE GRAZIELLA
|8
|CAMERO ALESSIA GAIA
|8
|SETTE EMANUELE
|8
|UVA ELISABETTA
|9
|FEOLA GERARDO
|9
|COSMAI LUCIA
|9
|RANA MARIKA
|10
|PALERMO SERGIO
|10
|SINIGAGLIA MARCO
|10
|VILLANI GIUSEPPE
|11
|CANGELLI ANNAMARIA
|11
|PALERMO VINCENZO
|11
|BIANCO GIORGIA
|12
|ALBANESE CLAUDIA
|12
|CATINO ALBERTO
|12
|DI PIERRO LISA
|13
|SASSO MARINO
|13
|COSMAI MARIA GIUSTINA
|13
|ALBANESE MICHELE
|14
|MASTRODONATO ALBERTO
|14
|CARELLI ANGELA
|14
|DI PINTO STEFANO
|15
|STORELLI DONATO
|15
|CATALANO ROBERTA
|15
|DI GIOIA VINCENZO
|16
|GRAMEGNA GIORGIO
|16
|VALENTE ISABELLA
|16
|MUSCI GIUSEPPINA
|16
|LOSCIALE GIUSEPPINA
|17
|LOSCIALE VITO
|17
|MASTRAPASQUA FRANCESCO
|17
|ADULOAE MARICICA
|18
|De DATO ONOFRIO
|18
|LEGROTTAGLIE MARIA GRAZIA
|18
|DI CEGLIE ISABELLA
|19
|BRUNI MARIANO
|19
|MISINO ISABELLA
|19
|PAPAGNI TERESA
|20
|MONOPOLI ALESSIA
|20
|DI CEGLIE ANTONIA
|20
|DE FEUDIS MAURO GIUSEPPE
|21
|DE TOMA GIULIO
|21
|RAGNO ROBERTO
|21
|GRILLO ADRIANA
|22
|STORELLI ELISABETTA
|22
|ACQUAVIVA ANTONIETTA
|22
|DI LEO VALENTINA
|23
|BRUNI CECILIA
|23
|DELL’ORCO STEFANIA
|23
|DELL’OLIO FLAVIA
|24
|PALMIERI MARIKA
|24
|CATINO ANTONELLA
|24
|CAPRIOLI SUSANNA
|25
|GOFFREDO PAOLA
|25
|TRIA FRANCESCO
|25
|DELL’OLIO NICOLA
|26
|RICCHIUTI VITTORIA
|26
|MIZZI MARTINA
|26
|LEUCI GIOVANNA
|27
|PORCELLI SUSANNA
|27
|SALERNO TERESA
|27
|STORELLI GAIA
|27
|GERMINARIO MARIAPAOLA
|28
|MONOPOLI ALBERTO
|28
|DI BENEDETTO ILARIA
|28
|MASTROTOTARO GIUSEPPE
|29
|MONTI NICOLE
|29
|GENTILE ELGA
|29
|GRAMEGNA LIDIA
|30
|SIMONE EMMA
|30
|TODISCO FEDERICA
|30
|DI GREGORIO ROSARIA
|31
|DI PILATO LUIGI
|31
|STORELLI ADRIANA
|31
|LAMANTEA CARLO
|32
|DI BENEDETTO STEFANIA
|32
|BRESCIA DONATELLA
|32
|MASTRAPASQUA ANGELO
|33
|DI BENEDETTO MARIANNA
|33
|COLANGELO NICOLA
|33
|MASTRAPASQUA ANNA
|34
|VALENTE MARICA
|34
|LOPOPOLO MIRIANA
|34
|DI PIERRO NATALIA GIULIA
|35
|COCOLA MAURO
|35
|LAFRANCESCHINA STEFANO
|35
|CONSIGLIO ANTONELLA
|36
|BALDINI GRAZIA
|36
|DI BENEDETTO MONICA
|36
|MAENZA PIERPAOLO
|37
|ACCOTO MARIA COSIMA
|37
|NAPOLETANO ANTONIO
|37
|SIMONE MARIA
|38
|LAVOLPICELLA MARIANNA
|38
|MEZZINA ANTONIA
|38
|COLAMARTINO ANTONIA
|39
|COPPOLECCHIA MARTA
|39
|LOPOLITO ANGELA
|39
|CAFAGNA ISABELLA
|40
|TESORO GIUSI
|40
|CAPURSO GRAZIANA
|40
|DI MOLFETTA ELISABETTA
|41
|LA NOTTE OTTAVIA
|41
|CORTESE GIORGIA
|41
|MARTINA ANTONELLA
|42
|DI PINTO BRUNA
|42
|RICCHITELLI FEDERICA
|42
|POVIA FRANCESCO
|43
|DE TOMA DOMENICO
|43
|GALANTINO MARIA
|43
|D’ADDATO LUCREZIA
|44
|L’ERARIO FELICETTA
|44
|LUCIVERO ISABELLA
|44
|LOGOLUSO CLAUDIO
|45
|DI TERLIZZI FEDELEALBERTO
|45
|ANGARANO MARIA
|45
|ARCIERI FRANCESCO
|46
|PASQUALE LUCREZIA
|46
|ABASCIA’ ANGELA GIOIA
|46
|DI LUZIO ISABELLA
|47
|AMORUSO IPPOLITA
|47
|PICCA LIVIO
|47
|MAZZILLI DANILO
|48
|LA GROIA LUCA
|48
|IACUBINO GIOIA MARIA LUCIANA
|48
|PORTOSO GIOVANNA
|49
|ZONNO ANTONELLO
|49
|PAPAGNI MAURO
|49
|VALENTE CLAUDIA
|50
|SOLDANI LUCIA
|50
|MAZZILLI NICOLETTA
|50
|DI BENEDETTO FRANCESCO
|18 speciale
|SIMONE MARGHERITA
|18 speciale
|DE FEUDIS GIANCARLA
|19 speciale
|RICCHITELLI DORINDA
|19 speciale
|ALBANESE LUIGI
|24 speciale
|SETTE GIANVITO
|24 speciale
|DI TERLIZZI MARIA ROSARIA
|ELENCO SCRUTATORI
RISERVISTI
|GALANTINO GUIDO
|LORUSSO ANGELO
|DE FEUDIS GIOVANNA
|LOPOPOLO GIUSEPPE
|MASTRAPASQUA LUCIANNA
|ANGARANO LOREDANA
|BALDINI ROBERTA
|FERRO GIULIA
|SISCA EMILIA
|PEDONE ALESSANDRA
|EVANGELISTA ANGELA
|LOPOPOLO VINCENZO
|PAPAGNI VINCENZO
|MASTRAPASQUA ELISA
|DI MOLFETTA ANTONELLA
|CANALETTI NICOLETTA
|DI LIDDO MARIA
|ROMANAZZI MARIA
|PAPAGNI FABRIZIO
|PAPAGNI ROBERTA
|DE NISCO KAREN
|PAPAGNI ADRIANO GIUSEPPE
|IANNELLI ANNAMARIA
|CONSIGLIO FRANCESCO
|PALAZZO LUCIA
|DELL’OLIO MARIA
|D’ALBA GRAZIA
|De ROBERTIS ANGELA
|LINETTI PIETRO
|VALENTE DOMENICO
|D’ADDATO TOMMASO
|DELL’ORCO DEBORA
|PAPAGNI CATERINA
|LA NOTTE MARGHERITA
|LOPOLITO GIUSEPPE
|MASTROTOTARO GIULIANA
|FRISARI GIANFRANCO
|PALMESE FRANCESCO
|PAPAGNI ANTONIA
|VALENTE CATERINA
|MUGGEO TERESA FILOMENA
|MAZZILLI ANGELICA
|RACANATI SERAFINA
|DI BENEDETTO ANGELA
|DI PILATO MELISSA
|ACQUAVIVA ROSA
|DI LECCE FLORA
|GALANTINO LUCIA
|FICARELLA GIOVANNA
|LA GROIA FRANCESCO
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