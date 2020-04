Sopralluogo Sindaco Angarano al Centro Anziani Storelli: “Rsa da monitorare”

Il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, accompagnato dal Dott. Donato Sivo, della Protezione civile Regionale, e dal Dott. Gianni De Trizio, referente della Protezione Civile Bat, ha effettuato un sopralluogo al centro anziani “Storelli” nel pomeriggio di lunedì 13 aprile. Il primo cittadino ha incontrato presidente e direttore generale della residenza sanitaria assistenziale, Don Fabio D’Addato, e ha visitato la struttura.

“Come noto, le strutture sanitarie e le Rsa sono da monitorare con particolare attenzione per evitare la diffusione del Covid-19”, ha precisato il Sindaco Angarano. “Siamo in contatto con le direzioni delle strutture di questa tipologia presenti nella nostra Città per un confronto costante a scopo prudenziale. Oggi, pur in un giorno festivo, ci siamo recati di persona al centro anziani Storelli per vedere con i nostri occhi la situazione. Ci siamo, in particolare, confrontati sulle misure di prevenzione. La struttura, a fine precauzionale, è stata divisa in due aree evitando promiscuità di pazienti e operatori. All’ingresso viene effettuato il pre-triage con la raccolta dei dati e la misurazione della temperatura corporea. Non ci sono al momento pazienti sintomatici e, come spiegato da Don Fabio, nel caso di sintomi sospetti la direzione contatta subito le Autorità sanitarie. La richiesta di effettuare tamponi, in ogni caso, darebbe maggiori certezze e sicurezza ad ospiti e personale. Per favorire l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione chiederemo alla Protezione Civile di intervenire a scopo cautelativo. Continuiamo a tenere molto alta l’attenzione sulle Rsa oltre che ovviamente sull’Opera Don Uva”, ha concluso il Sindaco di Bisceglie.