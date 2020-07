Solidarietà e Musica, quattro band in concerto-beneficenza per Donato Ventura

Una serata tra musica, intrattenimento e solidarietà quella ideata dall’associazione “Musica e Tradizioni” con il patrocinio del Comune di Bisceglie e la collaborazione di Confcommercio Bisceglie, Assolocali e ViviBisceglie. Una serata pensata per divertire e raccogliere fondi per aiutare il 33enne concittadino Donato Ventura, affetto da Distrofia Muscolare di Duchenne e che necessita di una nuova auto per poter recarsi presso le strutture sanitarie per visite mediche e fisioterapia.

L’appuntamento è per martedì 4 agosto alle 21 al Teatro Mediterraneo di Bisceglie. Si esibiranno le band Theorema, Tienamente, Vaimò e La Strana Sensazione. Partecipazione straordinaria della Compagnia Dialettale Biscegliese e del giovane cantautore biscegliese Deca. Presenta Lucia Catacchio.

Per informazioni o per donare basta contattare la pagina Facebook degli organizzatori. Ricordiamo l’iban per versare un contributo:

IT28X0311141369000000000612