Solidarietà e impegno, ecco “Campocittà”: l’iniziativa della Caritas rivolta ai giovani

Un’attività formativa per i giovani dai 18 ai 30 anni (o, in casi eccezionali, dai 16, con consenso scritto dei genitori) volta a rendere i ragazzi più consapevoli nei confronti del territorio: è in questo che consiste “Campocittà”, l’iniziativa promulgata dalla Caritas che prevede un pernottamento di quattro notti e cinque giorni nell’ex-convento dei Cappuccini e attuale Centro Caritas cittadino.

In particolare, nelle due settimane previste, ovvero dal 3 al 7 e dal 10 al 14 agosto, saranno affrontati due nuclei tematici, rispettivamente “Ecologia e stili di vita” e “Famiglia di famiglie”. Entrambi verteranno sul tema della solidarietà: il primo analizzato attraverso il punto di vista dei volontari, di chi si occupa di un progetto e di chi cura aspetti del territorio e dell’ambiente; il secondo in un’ottica intrafamiliare, nello specifico focalizzandosi sull’esperienza del carcere.

I giovani partecipanti saranno impegnati in laboratori, attività lavorative e di svago e in incontri di conoscenza del territorio. Per quanto riguarda il lavoro, saranno tenuti in considerazione progetti Caritas già attivi, come “Recuperiamoci”, “Emporio Eco-solidale” e “Sartoria sociale Storiestoffe” o ancora mansioni di rigenerazione urbana; la parte dilettevole vedrà, invece, coinvolti i fruitori in visite turistiche della città, passeggiate in bicicletta e cineforum.