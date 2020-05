Solidarietà digitale,”Laptop Felice” per donare pc e tablet a bambini bisognosi / PUNTI DI RACCOLTA

Ridare vita a strumenti informatici, portatili e pc per garantire condivisione, senso di comunità e l’informazione giusta ai bambini bisognosi. Nasce così la solidarietà digitale grazie a Laptop Felice, un’idea nata da Clara Roglan Macias a capo di un’organizzazione di genitori che in poche ore ha messo su una rete di solidarietà su Molfetta, Terlizzi, Trani e Bisceglie.

“La nostra è una organizzazione di volontari preoccupati per la difficoltà di accesso alla tecnologia di alcuni studenti durante l’emergenza da Coronavirus costretti alla scuola a distanza. L’obiettivo”, ha dichiarato l’ideatrice, è di non lasciare nessuno indietro. Laptop Felice raccoglie vecchi Laptop in disuso, pc, tablet, mouse, monitor, di aziende o privati, che dopo una pulizia e formattazione professionale tramite un informatico, li consegnerà alle scuole e alle famiglie“.

I punti di raccolta su Bisceglie sono Mon Ami in Largo san Francesco d’Assisi n. 11 e la libreria Prendi Luna Book & More in via Ottavio Tupputi n. 15.

I laptop aziendali potranno essere consegnati invece presso Globeco in via degli scappellini n. 13 nella zona industriale di Molfetta, la formattazione sarà realizzata dagli informatici di Exprivia. Se il laptop avrà ancora dei dati (foto, video, documenti…) saranno tutti salvati in una pendrive e saranno consegnati ai proprietari. Per ricevere Laptop si potrà fare riferimento alle scuole del territorio attraverso maestre volontarie oppure potranno farne richiesta associazioni che lavorano con ragazzi e bambini, case famiglia, centri per migranti o i servizi sociali dei comuni, oppure la famiglia singola sempre inviando una mail a laptopfelice@libero.it

Il gruppo Laptop Felice è formato da Clara Roglan Macias, ideatrice, Angela Alessandrini, coordinamento Scuole, Giacomo Rossiello, Serena Iannone e Valeria De Marco, consulenza Legale, Giulia Murolo, Ufficio Stampa, Valeria Di Liddo Comunicazione, Grafica e Social Network e coordinatrice per Bisceglie, Loredana Lezoche, referente Laptop Aziendali, Franca Maria Lorusso referente per Terlizzi e Arcangela Cosentino referente per Trani. Per info: laptopfelice@libero.it – Facebook: Laptop Felice.