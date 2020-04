Solidarietà contagiosa, bar si accoda a ristorante biscegliese e dona 100 porzioni di dessert

Proprio ieri Bisceglie24 aveva raccontato l’iniziativa solidale del ristorante biscegliese “BueMarino” il cui titolare Raffaele Storelli, in collaborazione con lo chef Maurizio Mastrototaro, ha deciso di donare, nel giorno della Santa Pasqua, alle famiglie più disagiate e impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio, in questo pesante periodo di emergenza sanitaria, cento pasti con il solerte tramite della Caritas cittadina e della Protezione Civile.

L’iniziativa ha contagiato (è proprio il caso di dirlo) altri addetti al settore della città di Bisceglie: Natale Mastrototaro, titolare del Bar Paradise, ha infatti deciso di affiancarsi all’idea del ristorante BueMarino accostando ai cento pasti (un primo e un secondo) cento monoporzioni di pastiera napoletana.

“L’obiettivo era proprio questo”, spiega Storelli, “contagiare il tessuto ricettivo, commerciale, aziendale della città e assistere a ulteriori iniziative di ausilio nei confronti di chi non ce la sta facendo o ce la sta facendo a fatica in queste settimane terribili”. “Abbiamo da subito sposato l’idea del ristorante”, sottolinea Natale Mastrototaro, Bar Paradise, “e abbiamo contattato il suo gestore per accodarci e offrire cento dessert per completare un pranzo pasquale che possa essere quanto più sereno in un periodo così duro da affrontare”.