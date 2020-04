Solidarietà, confezionista biscegliese dona 100 uova di Pasqua alla Protezione Civile

Dopo avere donato mascherine agli agenti della Polizia Locale di Bisceglie, ai Carabinieri della Tenenza di Bisceglie e alla locale Protezione Civile, il titolare dell’azienda di produzione di abbigliamento People, Crescenzo Farinola, ha desiderato accodarsi al ristorante BueMarino e al bar Paradise effettuando una ulteriore donazione per la Santa Pasqua in questo difficile periodo di emergenza sanitaria.

“Abbiamo appreso dalla Vostra testata della donazione di 100 pranzi e 100 dessert alla Caritas e alla Protezione Civile e abbiamo pensato di unirci e donare 100 uova pasquali alla Protezione Civile per fare un regalo ai bambini meno fortunati“, spiega Farinola, “Un piccolo gesto per chi vive in situazioni di disagio. Abbiamo consegnato stamane le uova ai responsabili della Protezione Civile cittadina”.