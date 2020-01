“Sole e la speranza”, il libro di Carmela Leuzzi per il progetto “Una città bambina”

Una lettura animata rivolta a ragazzi e bambini a partire dai 5 anni. E’ lo spettacolo organizzato dalla libreria “Abbraccio alla Vita” per oggi, domenica 19 gennaio, alle 17.30. Al centro dell’evento, che rientra nell’ambito del progetto “Una città bambina”, l’albo illustrato “Sole e la speranza”, scritto dall’ autrice pugliese Carmela Leuzzi.

Il libro parla di Sole, narratrice e protagonista della sua storia che comincia in Nigeria dove vive ancora nella pancia di sua madre. Nonostante non abbia visto con i suoi occhi il mondo, Sole impara a conoscere i suoni della terra, le tradizioni, i versi degli animali e anche gli orrori del mondo: guerra, miseria, paura. Sono proprio queste difficoltà che porteranno la mamma di Sole a scegliere di partire ed attraversare il mare per cercare un luogo migliore per la propria bambina.