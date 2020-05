Soldani: “Soddisfazione per allargamento competenze del Coc a Bisceglie”

“Esprimo una grande soddisfazione nell’apprendere che il Comune di Bisceglie ha allargato le competenze del Centro Operativo Comunale, al fine di concertare al meglio la fase di ripartenza e convivenza con il virus Covid-19, avvalendosi del qualificato apporto di competenze, tra le quali anche quella del Commercialista”. E’ quanto ha dichiarato il biscegliese Antonello Soldani, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani.

“Un sincero augurio di buon lavoro – prosegue la nota – alla stimatissima collega Maddalena Pisani e al suo staff e un ringraziamento al Sindaco Angelantonio Angarano, sperando che la sua iniziativa faccia breccia negli altri Comuni e anche a livello regionale”.

“L’Ordine dei dottori commercialisti di Trani, che non ha alcun ruolo nelle scelte amministrative di questo tipo”, precisa Soldano, “attraverso i suoi iscritti, è sempre disponibile a garantire tutto l’apporto necessario all’ente pubblico e non solo nel campo della revisione, così come più volte dimostrato anche attraverso i corsi organizzati e destinati ai consiglieri comunali e dipendenti pubblici che hanno caratterizzato i percorsi formativi della nostra Fondazione Odcec di Trani nel passato recente”.