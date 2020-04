Società cinese dona 6mila mascherine alla comunità biscegliese

Continuano le azioni di solidarietà da parte di privati ed enti in favore delle categorie maggiormente impegnate in questo periodo di emergenza sanitaria. Una bel gesto è arrivato dalla Società Panda Italia.

La Panda Italia, con numerose sedi in Puglia, è in procinto di aprire anche nel territorio biscegliese e non ha di certo perso tempo per socializzare con la città. La società cinese ha donato 6000 mascherine suddivise tra ospedale “Vittorio Emanuele II”, Carabinieri della Tenenza di Bisceglie, Oer (Operatori emergenza radio) e Comune di Bisceglie nelle mani del sindaco Angelantonio Angarano.