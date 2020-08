“Smetti di chiedere scusa”, il primo libro del giovane biscegliese Giuseppe Pasquale

Un romanzo a sfondo LGBT di un biscegliese, alla sua prima opera, che racconta una storia fuori dagli schemi e da ogni stereotipo: si tratta di “Smetti di chiedere scusa” di Giuseppe Pasquale edito da Argento Vivo Edizioni.

Dallo scorso 10 luglio il libro è disponibile in tutte le librerie. Un racconto sorprendente che abbraccia diverse tematiche sociali restando però, nel contempo, una storia sentimentale semplice.

“‘Smetti di chiedere scusa’ è un romanzo senza tempo, senza luoghi”, spiega l’autore, “in cui vengono solo disegnati i contorni di paesaggi e di personaggi lasciando al lettore la libertà di colorarli come la propria immaginazione comanda. Così come le varie tematiche trattate: in questo romanzo non esiste una interpretazione definita, è compito del lettore trarre le proprie considerazioni”.

Chiuso, introverso ed insicuro, Evan, nella sua casa in campagna dove vive con sua nonna Grace, combatte contro i fantasmi del suo passato. L’insolito arrivo in città di Elliot, a bordo della sua motocicletta nera, stravolge la vita del giovane Evan facendo nascere in lui nuovi sentimenti mai provati prima per nessuno. La loro relazione però sarà intralciata, tra bande di teppisti, segreti e bugie. Riuscirà la loro storia a sopravvivere?

La storia di Evan ed Elliot continuerà in un nuovo capitolo, “Smetti di chiedere scusa 2 – Ricordati di me”, prossimamente in uscita.

Il libro è disponibile in tutte le librerie e sui maggiori store online.