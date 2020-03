Smart working, 96% del personale Network Contacts lavora da casa. Plauso di Fistel Cisl

Il lavoro flessibile, a distanza, la soluzione intrapresa da gran parte delle aziende della Penisola a causa dell’emergenza sanitaria nazionale, è stato adottato anche da una importante realtà del nostro territorio, la Network Contacts di Molfetta, leader nel settore del call & contact center.

L’azienda ha organizzato e disposto una riorganizzazione del lavoro in tempi record (poco più di una settimana) per il 96% del personale (circa 3200 postazioni attive).

La srl molfettese, per la quale lavorano anche centinaia di biscegliesi, vanta commesse di grande rilevanza nazionale nel comparto energetico, delle telecomunicazioni, pensionistico, della salute. Inoltre proprio l’emergenza coronavirus viene gestita sul territorio regionale anche grazie alla professionalità degli operatori Network Contacts.

A rendere nota l’attivazione dello smart working intrapreso da Network è stato il sindacato Fistel Cisl, associazione di categoria che fa le veci e tutela i lavorarori delle telecomunicazioni, del settore della carta, dell’editoria e della stampa, del settore della discografia e della pubblicità, del settore dello spettacolo, degli appalti delle Tlc, del personale Rai, Tv e radio private (non giornalistico), i lavoratori della Siae e dei call center. «Estremamente positivo – dichiarano dal sindacato – che un call center riesca a mettere in smartworking il 96% del personale operativo in poco più di una settimana. Chapeau!».