SistemaGaribaldi, Davide Enia in scena a Bisceglie con L’Abisso

Sabato 15 febbraio, alle ore 20.30, andrà in scena alle Vecchie Segherie Mastrototaro, per la stagione di SistemaGaribaldi, lo spettacolo di Davide Enia intitolato L’Abisso, tratto dal libro Appunti per un naufragio (Sellerio editore).

Con L’Abisso Davide Enia ha vinto il Premio Maschere del Teatro 2019 e per il libro di cui è autore, il Mondello 2018, grazie alla sua capacità di trarre dall’antica tradizione del “cunto” la forza necessaria per svelare una verità fuori dal tempo, rispondendo alla domanda: “Come raccontare il presente nel momento della crisi?”.

“Il primo sbarco l’ho visto a Lampedusa assieme a mio padre. Approdarono al molo in tantissimi, ragazzi e bambine, per lo più. Era la Storia quella che ci era accaduta davanti. Quanto sta accadendo a Lampedusa non è soltanto il punto di incontro tra geografie e culture differenti. È per davvero un ponte tra periodi storici diversi, il mondo come l’abbiamo conosciuto fino a oggi e quello che potrà essere domani. Sta già cambiando tutto. E sta cambiando da più di un quarto di secolo”, spiega l’autore che andrà in scena sabato a Bisceglie.