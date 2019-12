SistemaGaribaldi, arriva a Bisceglie il teatro di Lucia Calamaro con “Nostalgia di Dio”

Nostalgia di Dio arriva a Bisceglie in esclusiva regionale. Il secondo appuntamento della stagione teatrale del SistemaGaribaldi, diretta da Carlo Bruni, approda al Teatro Politeama Italia, venerdì 20 dicembre alle 21:00.

L’evento teatrale si avvale della collaborazione dell’Amministrazione Comunale e del Teatro Pubblico Pugliese.

Lo spettacolo di Lucia Calamaro, drammaturga, regista e attrice, formatasi tra Montevideo, Parigi e Roma e vincitrice di tre premi Ubu, il più alto riconoscimento del teatro italiano, giunge in città e porta in scena talentuosi attori come Alfredo Angelici, Cecilia Di Giuli, Simona Senzacqua e Francesco Spaziani.

“Nostalgia di casa potrebbe essere l’altro titolo di questo spettacolo – ci segnala la stessa autrice, associando alla casa gli affetti famigliari – Gli affetti sono l’unica dimensione rimasta che mi rapporti al sacro. Il mondo ci limita, la casa ci accoglie e ci espande. Ed è in questa fioritura potente e affettuosa, che nascono i figli. Che sono l’altra domanda su cui si annoda, senza scioglierla, questo spettacolo. I figli da piccoli in particolare, in quanto piccoli Dei onnipotenti. Influenzata dalla favola che ci hanno raccontato, illustrata dalle infinite madonne con bambino, il mio immaginario cattolico infantile si è ancorato lì. È lì, prima dei 10 anni, su quelle immagini, che l’impressione indelebile mi si è formata: quella di un Dio bambino, visto dalla prospettiva della madre”. Lo spettacolo “si muove in questo strano crocicchio tra la nostalgia di casa e la nostalgia dell’infanzia onnipotente, che mi è maturato dentro ultimamente, senza capirlo ancora del tutto. Tutti i bambini sono figli. Dio è un bambino. Dio è un figlio. Tutti i figli sono Dio? Chissà. Comunque sia, una cosa si sa: per le madri, i figli, non crescono mai” (Lucia Calamaro).

Botteghino aperto dal martedì al sabato, dalle 18 alle 20 presso il Teatro Garibaldi in ristrutturazione e nel giorno di spettacolo presso il Politeama. Info: sistemagaribaldi@gmail.com – 371.1189956.

Foto copertina: Mencari