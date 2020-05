Sindaco Angarano: “In corso lavori di manutenzione. Segnalatemi situazioni critiche” / FOTO

“In collaborazione con l’assessore Natale Parisi, sono in corso i lavori di manutenzione ordinaria del verde in molte aree cittadine, sia in centro che in periferia. In ritardo rispetto agli altri anni ma sapete che gli sforzi, in queste settimane frenetiche, sono stati concentrati su altri e numerosissimi fronti aperti dall’emergenza sanitaria. Dopo il blocco forzato a causa dell’emergenza sanitaria, stiamo cercando di procedere quanto più rapidamente possibile“, scrive così sulla sua pagina Facebook il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Segnalatemi pure situazioni critiche nei pressi delle vostre abitazioni. Mi è impossibile rispondere a tutti ma vi garantisco che tutto ciò che mi scrivete è preso in debita considerazione da me, dal mio staff, dalla giunta. Molte delle cose che ci segnalate sono naturalmente a noi note – vi garantisco che giriamo molto e non abbiamo i paraocchi – ma sono convinto che la nostra debba essere una comunità più unita anche grazie a questo: attenzione costante e collettiva nei confronti della città. È lo stesso spirito che dobbiamo avere nei confronti di questa Fase 2: la cura parte da ciascuno di noi”, conclude il primo cittadino.