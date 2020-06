Sindaco Angarano ad operatori sanitari: “Siete stati esempio di umanità” / VIDEO

“Vi ringrazio per quello che avete fatto, siete stati un esempio, non solo per la professionalità ma anche per l’umanità con la quale avete curato i pazienti. Avete trasmesso ai cittadini l’idea e la speranza che dopo il buio ci fosse la luce. La cosa peggiore che sarebbe potuta accadere in questo periodo molto complesso era perdere la speranza. Voi l’avete tenuta in vita e questo ci ha consentito di fare al meglio il nostro lavoro di rappresentanti delle Istituzioni”. Lo ha detto questa mattina all’ospedale “Vittorio Emanuele II” il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ringraziando agli operatori sanitari, durante la cerimonia (LEGGI QUI) in cui il Prefetto della Bat, Maurizio Valiante, alla presenza del Direttore Generale della Asl Bt, Alessandro Delle Donne, ha consegnato una pergamena al Direttore Sanitario del nosocomio di Bisceglie, Andrea Sinigaglia, come segno di gratitudine per l’encomiabile lavoro svolto.

“Essere qui in una giornata importante come questa, in cui onoriamo la nostra Repubblica e i suoi valori fondanti, la democrazia, la libertà, la giustizia, la solidarietà, è una testimonianza del valore espresso dal personale sanitario, dalla dirigenza sanitaria e dalla direzione generale della Asl Bt durante questa emergenza”, ha aggiunto il Sindaco di Bisceglie. “Ringraziamo il Prefetto Valiante per aver voluto celebrare la Festa della Repubblica all’ospedale ‘Vittorio Emanuele II’ di Bisceglie con un gesto di grande sensibilità e per il lavoro che lo Stato ha svolto su questo territorio, non solo in maniera efficace e puntuale ma anche coordinata e condivisa, dando tranquillità alle istituzioni, alle forze dell’ordine ai volontari e agli operatori sanitari”, ha concluso il Sindaco Angarano.