Simone (Fratelli d’Italia): “Formalizzato a comune richiesta installazione servizi igienici in spiagge”

“La scorsa domenica, nel corso della manifestazione ambientalista in spiaggia che ha visto la partecipazione dell’On. Davide Galantino, Delegato d’Aula per Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati e Raimondo Lima candidato al Consiglio Regionale, tantissime mamme ci hanno raccontato il disagio per la mancanza di servizi igienici sulla litoranea di Levante”. A parlare è Maria Simone, coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia.

“Per questo, abbiamo accolto le numerose istanze e formalizzato al comune, chiedendo di risolvere la questione mediante l’installazione di adeguati servizi igienici per tutta la stagione. Un atto dovuto nei confronti dei biscegliesi – conclude Maria Simone – e non che prendono d’assalto le spiagge del nostro fantastico litorale”.