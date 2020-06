Si riunisce il consiglio comunale a porte chiuse e in una location insolita / DETTAGLI

La seduta del prossimo consiglio comunale, convocata per lunedì 15 giugno alle 15:30, si svolgerà in una location non consueta ma opportuna per rispettare le norme sul distanziamento sociale atte a contrastare la diffusione del contagio da Covid-19.

A ospitare la massima assise cittadina sarà la palestra della scuola media “Cesare Battisti”, in via Pozzo Marrone. La seduta sarà a porte chiuse.

Il consiglio discuterà ventisette punti all’ordine del giorno tra cui tra cui la riapprovazione definitiva del piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e dell’elenco annuale 2019 dei lavori pubblici, il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio che toccano adempimenti conseguenti a sentenze della Corte d’appello di Bari per le espropriazioni nella zona 167, lavori di somma urgenza nel centro storico, su edifici scolastici, per la chiesa di santa Maria Madre di Misericordia, il pagamento di danni per sinistro, l’integrazione di compensi e spese processuali ( risalenti al 2018) e ulteriori pagamenti spettanti al consigliere e già sindaco Francesco Spina, ma anche interventi di primo soccorso di un medico veterinario biscegliese e un pagamento in favore dell’azienda di ristorazione Pastore, di cartolai biscegliesi e il gettone dovuto ai componenti della commissione comunale vigilanza pubblico spettacolo. La seconda convocazione è fissata per mercoledì 17 giugno sempre alle 15:30 nella palestra della scuola “Battisti”.