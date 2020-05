Si riaccendono le luci del Cinema Politeama Italia: “Torneremo a far sognare”

Le sale cinematografiche di tutta Italia si riaccenderanno per una sera. Accadrà oggi, venerdì 8 maggio, in concomitanza con la 65esima edizione del Premio David di Donatello, in diretta su Rai1, dalle ore 21. Anche il cinema Politeama Italia di Bisceglie terrà insegne e luci accese per riaffermare una presenza imprescindibile per ogni comunità cittadina, quella della sala cinematografica, in attesa di una graduale ripresa delle proiezioni.

Il flash mob, organizzato da ANEC con l’hashtag #riaccendilcinema, intende lanciare un messaggio simbolico agli spettatori, agli operatori e alle istituzioni, sottolineando la funzione sociale che le sale svolgono quotidianamente sul territorio. Durante l’emergenza Coronavirus 1.600 strutture cinematografiche hanno sospeso la loro attività, per un totale di oltre 4.000 schermi spenti su tutto il territorio nazionale.