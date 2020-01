Si dimette dirigente ripartizione servizi e patrimonio del Comune

Si è concluso anticipatamente il mandato dell’ingegnere Massimiliano Piscitelli, dirigente della ripartizione servizi e patrimonio del Comune di Bisceglie, che ha rassegnato le dimissioni prima della regolare scadenza del suo contratto. Le dimissioni sono state ratificate con una determina firmata dal dirigente ad interim Angelo Pedone.

Non si sono fatte attendere le prime reazioni della politica. Il consigliere di opposizione Francesco Spina ha affidato ai social il suo commento: “La politica sana che ama la città non si lasci intimidire e non arretri dal combattere ogni forma di illegalità che sta incancrenendo la nostra comunità. Perché il segretario generale Fiore e il dirigente ingegnere ambientale Piscitelli, vincitore del concorso per la gestione del servizio di igiene urbana, decidono di dimettersi e andare via lasciando incarichi prestigiosi e molto ben remunerati? Sono persone che non accettano i compromessi e che decidono di non piegarsi alla sceneggiata che si fa beffe di leggi e di sentenze a cui stiamo assistendo in questi giorni? Il re oltre che nudo (coperto solo dalla sua arroganza politica) sta rimanendo solo: la fuga di assessori, dirigenti e personale da palazzo San Domenico è diventata impressionante! Ora rimangono solo due dirigenti, di cui uno sarà pure segretario comunale facente funzione. Un vero e proprio commissariamento fiduciario effettuato direttamente da Angarano”.