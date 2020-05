Si chiude il ciclo di “Cosa Succede in Città”, dopo dieci anni oggi on air l’ultima puntata

Dopo dieci stagioni e quasi 600 puntate la trasmissione radiofonica “Cosa Succede in Città” in onda dal 2011 su Radio Centro giunge all’ultima puntata. Maristella Lupone e Francesco Brescia, autori e conduttori del porgramma, andranno in onda, dopo la pausa forzata causa Covid, quest’oggi, venerdì 29 maggio, alle 19:30 per salutare le radioascoltatrici e i radioascoltatori.

“Grazie alla direzione di Radio Centro per averci dato la possibilità di vivere dieci anni di esperienza e di profondere intrattenimento, informazione e di far ascoltare tanti ospiti” (quasi 400 ospiti in dieci edizioni), di servizio al territorio“, spiegano i conduttori, “Grazie a quanti, sin dalla prima stagione, si sono avvicendati alla conduzione del programma o di alcune rubriche all’interno della trasmissione. Ciascuno ha contribuito a creare un pezzo di storia della radio locale e non solo. E’ stato per dieci anni il nostro modo di raccontare l’attualità senza tralasciare goliardia e buona musica”.

Tra gli ospiti più illustri del programma ricordiamo Francesco Gabbani, Cristina D’Avena, Al Bano, Francesco Boccia, Michele Emiliano, Massimo Bray, Savino Zaba, Lorella Cuccarini, Erica Mou, Gigi Mastrangelo, Gianni Rivera, Uccio De Santis, Rossella Brescia, Antonio Stornaiolo, Federico Ruffo, Gaetano Pecoraro, i Neri per Caso, Mattia Giuramento, Francesca Vecchioni. Ma dal 2011 ad oggi sono intervenuti in trasmissione come ospiti anche i sindaci della città di Bisceglie Francesco Spina, Vittorio Fata e Angelantonio Angarano che sarà ospite proprio questa sera per chiudere il decennio radiofonico di “Cosa Succede in Città”.

In questa stagione Maristella e Francesco si sono avvicendati ogni venerdì sera con Alida Di Giovanni e Grazia Lanotte.

Sul futuro: “Riteniamo sia necessario prenderci una pausa radiofonica per il momento”, tengono a sottolineare gli speaker, “Sicuramente il prossimo anno non andremo in onda. Il ciclo si chiude con questa decima edizione. Per il futuro più lontano valuteremo in base a tempo a disposizione ed eventuali nuove idee. Grazie a tutte e a tutti coloro che ci hanno seguito e rivolto critiche e apprezzamenti e dato suggerimenti e sostegno”.