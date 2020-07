“Sheva” De Cillis rinnova con la Diaz, Cortellino: “Ci aspettiamo molto da lui”

Un’altra conferma importante contraddistingue la costruzione del nuovo roster in casa Diaz che potrà contare sull’apporto di Francesco De Cillis.

Giunto nello scorso mercato dicembrino di riparazione dalle Aquile Molfetta, il calcettista biscegliese, classe ’85, ha subito dimostrato quanto determinazione in campo ed esperienza possano incidere nel campionato di Serie B contribuendo ad importanti vittorie nel girone di ritorno, prima della sospensione per via del Covid. Per “Sheva” De Cillis, un passato in Serie A con Bisceglie C5 e Kaos Futsal, l’opportunità di lavorare sin dalla fase di preparazione con il resto del gruppo ed essere pronto in vista dell’esordio in campionato, previsto per il prossimo 17 di ottobre.

“Lasciar partire un giocatore del genere – esordisce il presidente della Diaz, Giuseppe Cortellino – inserito in un contesto di Serie B non sarebbe stata una mossa intelligente da parte nostra. Ci aspettiamo molto da lui, in campo e fuori, perché conosciamo il suo valore e quanto può ancora dare. Un tassello importante in vista della prossima stagione”, conclude il numero uno biancorosso.