Settimana Santa, l’Incontro del Venerdì Santo tra Maria e Gesù trasmesso in replica da Bisceglie24

Per via del decreto episcopale non saranno celebrati i riti della Settimana Santa nella città di Bisceglie nel rispetto del distanziamento sociale e del necessario isolamento domiciliare cui si è costretti per fronteggiare l’emergenza sanitaria e il contagio da Covid-19.

Pertanto riti quali la lavanda dei piedi e la visita ai “Sepolcri” del Giovedì Santo, l’Incontro tra Maria Addolorata e Gesù recante la croce e la Processione dei Santi Misteri del Venerdì Santo non saranno organizzati. E’ successo, prima d’ora, soltanto durante le due guerre mondiali.

Bisceglie24 trasmetterà, sulla sua pagina Facebook, per i suoi lettori, da qualunque parte del mondo, il rito più atteso ed emotivamente coinvolgente tra quelli organizzati in città: quello dell’Incontro di Gesù prima di essere crocifisso con sua madre che lo saluta, straziata e inconsolabile, per l’ultima volta. Si tratterà dell’Incontro svoltosi nel 2019, come di consueto, in piazza Vittorio Emanuele II – zona Calvario.

L’appuntamento è alle 9:15 di venerdì 10 aprile.