Serie C convoca assemblea dei club, possibile sospensione del campionato

Emergono nuove indiscrezioni sul prosieguo della stagione sportiva 2019/20 del Bisceglie Calcio e della Serie C in generale. Nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 aprile 2020, infatti, si è svolto in videoconferenza il Consiglio direttivo di Lega Pro.

La riunione ha dato mandato al Presidente, Francesco Ghirelli, di convocare per il prossimo 4 maggio una nuova Assemblea dei club, dopo quella svoltasi lo scorso 3 aprile (leggi qui), nella quale i membri del direttivo proporranno una soluzione sul campionato in corso da inoltrare al Consiglio Federale della FIGC. Nella nota rilasciata sui canali ufficiali della Lega Pro si legge, inoltre, che l’emergenza sanitaria sta acuendo la crisi economica, già presente prima del virus, delle sessanta squadre partecipanti alla terza serie ora rimaste senza alcun introito e a rischio default e che la situazione impone un confronto permanente per dare un futuro alla Serie C.

A dispetto delle linee guida per la ripresa degli allenamenti adottate dalla Federazione (leggi qui), infatti, le maggioranza delle squadre e i vertici della stessa Lega Pro sarebbero sempre più intenzionati a chiedere la sospensione definitiva dell’attuale torneo e di proporre alla FIGC il blocco delle retrocessioni e quattro promozioni in Serie B. Le squadre promosse sarebbero le prime classificate dei tre gironi al momento dello stop ovvero Monza, Vicenza e Reggina mentre la quarta sarebbe decisa tramite un sorteggio le cui modalità resterebbero da definire.

In caso di accoglimento delle richieste della Lega Pro da parte del numero uno della Federazione, Gabriele Gravina, il Bisceglie Calcio si ritroverebbe salvo e con la possibilità di potersi iscrivere alla Serie C 2020/21 nonostante l’attuale terzultimo posto in classifica che non avrebbe garantito la permanenza diretta nella categoria.