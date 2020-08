Serie B, definite le avversarie dei Lions Basket Bisceglie

E’ ufficiale: il Consiglio Federale ha annunciato che la stagione cestistica 2020-2021 prenderà il via nel weekend tra il 14 e il 15 novembre. Con l’annuncio delle date di partenza del prossimo campionato, sono state anche definite le scomposizioni delle squadre nei vari gironi della serie B.

Lions Bisceglie inserito nel girone D, avvesarsi saranno le pugliesi: Pallacanestro Molfetta, Ruvo, Taranto, Nardò. Presenti anche i team laziali: Luiss Roma, Rieti, Formia e Cassino; le campane Salerno, Sant’Antimo, Pozzuoli e Avellino ( ai nastri di partenza con -6). Rimangono quindi nel girone dei nerazzurri, l’unica lucana Matera e le due calabresi Catanzaro e Reggio Calabria.

Per il calendario invece, si contano sette turni infrasettimanali su trenta (compreso quello festivo del 6 gennaio), sosta natalizia domenica 27 dicembre e pausa pasquale il 4 aprile,in corrispondenza della Final Eight di Coppa Italia. Playoff per le prime otto di ciascun girone, con incrocio A-B e C-D tra i gruppi nei quattro tabelloni per la definizioni delle quattro promosse in A2.