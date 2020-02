Serie A, Bisceglie Femminile ferma sul pari la Lazio

Con una prestazione lucida, di personalità e spirito di sacrificio il Bisceglie Femminile porta a casa un buon punto nell’anticipo giocato ieri sera al PalaDolmen contro la Lazio in occasione della diciannovesima giornata di Serie A di calcio a 5.

I piani di Nico Ventura vengono stravolti dopo appena 14 secondi dalla rete di Vanessa, sul cui tiro è determinante la sfortunata deviazione di Ion che mette fuori causa Oselame. Lazio che prova ad approfittare del momento positivo, ma la retroguardia neroazzurra fa grande attenzione sulle giocate avversarie, provando poi a ripartire per fare male a Castagnaro. Al 4’ Ion divora il possibile 1-1, su ripartenza Pinheiro si mangia il raddoppio. Bisceglie ancora vicino al pari con Nicoletti per un Bisceglie che dimostra di essere in giornata. Superata la metà di frazione, brividi in casa neroazzurra con Grieco che coglie il palo da zero metri, ben imbeccata da banda sinistra. Buzignani sembra aver smaltito i problemi fisici e lo dimostra innescando Nicoletti, la cui imbucata da banda destra serve il pallone dell’1-1 che Matijevic deposita in gol. Settima rete stagionale in campionato per la croata in forza al Bisceglie.

Ripresa caratterizzata dal coast to coast di Buzignani che dalla destra serve Nicoletti, il cui tentativo a rete viene chiuso in maniera determinate dalla retroguardia laziale. Ospiti che si fanno preferire in fase di possesso palla, ma le biscegliesi sembrano pronte a colpire in qualsiasi momento. Taninha prova due volte dalla distanza, ma senza fortuna. Mister Chilelli inserisce Agnello quinta di movimento, ma il fortino biscegliese tiene botta egregiamente portando a casa un buon punto per il secondo pari consecutivo dopo quello di Noci. Bisceglie che potrà riposare nel prossimo weekend con il campionato che si ferma per far spazio alla Final Four di Coppa Divisione. Prossimo impegno, quello del 1 marzo in casa del Pelletterie.

BISCEGLIE-LAZIO 1-1 (1-1 p.t.)

BISCEGLIE: Oselame, Nicoletti, Ibanez, Ion, Pereira, Marino, Matijevic, Buzignani, Soldano, Colosimo, Loconsole, Russo. All. Ventura



LAZIO: Castagnaro, Barca, Beita, Grieco, Vanessa, Benvenuto, Agnello, Taninha, Vanelli, Pinheiro, D’Angelo, Tirelli. All. Chilelli



MARCATRICI: 0’14” p.t. Vanessa (L), 17’43” Matijevic (B)



AMMONITE: Matijevic (B), Taninha (L)



ARBITRI: Adamo Bornaschella (Isernia), Fabio Capaldi (Isernia) CRONO: Lorenzo Agostinelli (Bari)