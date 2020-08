Sergio La Cava è il nuovo tecnico del Bisceglie Calcio

Primi annunci in vista del prossimo campionato di Serie D in casa Bisceglie Calcio. Il sodalizio del neo presidente Vincenzo Racanati ha infatti scelto Sergio La Cava come nuovo tecnico del club stellato.

Il nuovo allenatore nerazzurro, 58enne nativo di Avellino, vanta numerose esperienze nel massimo campionato dilettantistico nazionale alla guida, tra le altre, di Turris, Isola Liri, Picerno. Un tecnico in cerca di riscatto seppur “fermo” da molto tempo quello scelto dalla dirigenza biscegliese, la cui ultima avventura in panchina risale al settembre 2018 alla guida del Pomigliano sempre nel campionato di Serie D. Per La Cava quella di Bisceglie sarà la terza esperienza in Puglia dopo la brevissima parentesi alla guida del Barletta nella stagione 2016/17 quando il tecnico si separò dal sodalizio biancorosso prima dell’inizio del campionato e nel Bitonto conquistando una strepitosa salvezza ai playout.

Ora si attendono i primi annunci a livello di rosa da parte della società che ha poco più di un mese di tempo per costruire la squadra ed arrivare preparata al meglio al primo impegno stagionale, quello di Coppa Italia di Serie D, previsto per il 20 settembre.