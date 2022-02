Unione Calcio ospita il Corato al “Ventura”, trasferte per Don Uva e Virtus Bisceglie

La seconda domenica di febbraio coincide con un match d’alta quota e due trasferte insidiose per le rappresentanti biscegliesi Unione Calcio, Don Uva e Virtus che scenderanno in campo alle ore 15.00.

Dopo il pesante ko esterno contro la DiBenedetto Trinitapoli, gli azzurri ospiteranno al “Ventura” il Corato, seconda forza del girone A, nel quinto turno di ritorno del campionato di Eccellenza Pugliese girone A. L’intento dei ragazzi allenati da Luca Rumma è quello di riscattare il capitombolo ottenuto nell’ultima gara e proseguire la striscia positiva di risultati interni per consolidare il gradino più basso del podio. La squadra neroverde invece, è reduce da due vittorie per 3-2 e punta a mantenere intatto o diminuire il distacco dalla capolista Barletta 1922 di scena a Ruvo contro la Vigor Trani. Statistiche alla mano si affrontano il secondo e quarto miglior reparto offensivo. Biscegliesi e neroverdi hanno siglato rispettivamente 37 e 34 gol. Tuttavia, la squadra allenata da Olivieri ha subito solamente 13 reti che ne fanno il secondo miglior reparto difensivo del girone A. Dei 37 sigilli in campionato più della metà portano la firma del duo Bozzi-Di Rito. Nel match d’andata l’Unione Calcio si impose per 2-0 grazie alle reti di Manzari e dell’ex Zinetti. La gara sarà diretta da Salvatore Montanaro di Taranto coadiuvato da Andrea Maizzi di Lecce e Pierfrancesco Quaranta di Taranto.

Trasferta a Spinazzola per il Don Uva che affronterà la compagine locale della Nuova Spinazzola nella diciottesima giornata del campionato di Promozione girone A. I biancogialli mirano ad ottenere i primi punti dell’anno solare per allontanarsi sempre più dalla zona calda della graduatoria. Non sarà semplice in quanto, la compagine di casa, mette nel mirino la terza affermazione consecutiva per portarsi nelle primissime posizioni in classifica. La compagine barese ha la seconda difesa meno perforata del girone con 14 gol ed il terzo miglior attacco del girone con 35 marcature siglate. Direzione affidata a Giuseppe Carli affiancato da Gioacchino Defazio e Giuseppe Lamacchia tutti di Barletta.

Proseguire la striscia positiva di risultati. E’questo l’obiettivo della Virtus Bisceglie che si recherà nella tana dell’Atletico Cagnano per disputare la sedicesima giornata del torneo di Prima Categoria girone A. Gli azzurri di Piccarreta puntano al quinto successo consecutivo per avvicinarsi alle zone alte della graduatoria. Il match, in programma al “Puzzone” di Cagnano Varano, sarà diretto da Michele Bonavita di Foggia.