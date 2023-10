Obiettivo terzo successo consecutivo per i Lions

Obiettivo terzo successo consecutivo per i Lions Bisceglie, che saranno d scena sul parquet del PalaTriccoli, alle 18:00 di oggi 29 ottobre, ospiti di Jesi.

I ragazzi di coach Fabbri vengono da due vittorie consecutive, che hanno rialzato il morale della piazza, dopo tre K.O. nelle altrettante prime tre uscite. I nerazzurri hanno messo in mostra un attacco in grande forma, finalmente su percentuali di livello, che ha segnato finora 83.6 punti di media; statisticamente il migliore dell’intero torneo, ex aequo con la Herons Montecatini.

Gli avversari viaggiano con un record di 1-4 e stanno faticando in fondo alla classifica; nonostante ciò la squadra di coach Ghizzinardi sarà motivata a risalire la corrente per centrare l’obiettivo salvezza, e ci proverà già contro i Lions, con gran parte delle chance dei padroni di casa che passeranno dalle mani dell’ala Tommaso Rossi, autore di ben 15.8 punti all’allacciata di scarpe, miglior realizzatore dei suoi; ma occhio anche agli ex Daniele Merletto e Tato Bruno.

Obiettivo terzo successo consecutivo per i nerazzurri che quindi non sarà una passeggiata, nella sesta giornata di Serie B nazionale Old Wild West, che sarà affidata al fischietto Igor Giustarini di Grosseto e Tommaso Rinaldi di Livorno. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Sabrina Ferini di Ancona (segnapunti), Beatrice Romagna di Pesaro (cronometrista) e Daniela Vittori di Castorano (addetto ai 24”).