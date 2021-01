Fondazione Biagio Abbate, selezioni Orchestra Giovanile BAT / COME CANDIDARSI

La Fondazione Biagio Abbate ha aperto le selezioni per l’ammissione all’Orchestra Giovanile della BAT per il triennio 2021/2024, fornendo l’occasione a diversi giovani musicisti, tra i 16 e i 30 anni, di esibirsi in concerti, partecipare a festival prevalentemente sul territorio o collaborare con istituzioni musicali, tra le varie opportunità.

A partire dallo scorso 12 gennaio, i candidati potranno inoltrare le domande di ammissione, in modalità online, che dovranno pervenire entro il giorno 15 febbraio. I limiti d’età sopra indicati dovranno necessariamente essere posseduti alla data di scadenza di presentazione. L’elenco degli ammessi sarà fruibile a partire dal 22 febbraio.

La richiesta dovrà essere inviata tramite mail completa di dati anagrafici, indirizzo, numero telefonico e di cellulare e di breve curriculum del/la candidato/a, indicante eventuali studi musicali. In caso di minore, dovrà essere firmata da un genitore o tutore. Ad essa, dovrà essere allegato un documento d’identità del/la partecipante e un video della durata massima di 15 minuti che preveda l’esecuzione di un brano ed uno studio a scelta.

La selezione è riservata ai seguenti strumenti: violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, tuba, arpa, timpani, percussioni, pianoforte. La Commissione Artistica sarà presieduta dal maestro Carmine Scarpati.

Per scaricare il bando e la domanda di ammissione, cliccare sul sito www.fondazioneabbate.com; per informazioni e inoltro delle richieste contattare la Fondazione all’indirizzo mail: info@fondazioneabbate.com.