Bisceglie, Casa Museo Mauro Giuliani: aperture straordinarie nel weekend

In occasione delle Giornate Internazionali delle Case Museo dei personaggi illustri, sabato 5 e domenica 6 aprile, dalle ore 16 alle ore 20, Casa Museo Mauro Giuliani aprirà le sue porte ai visitatori. La residenza si trova a Bisceglie in via Cardinale Dell’Olio 48. L’ingresso, al costo di 5 euro, include l’accesso alla Casa Museo e una visita guidata attraverso il percorso espositivo.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, consente di esplorare le dimore storiche di grandi figure del passato, che conservano intatta la loro identità artistica e intellettuale. Casa Museo Mauro Giuliani è dedicata al chitarrista e compositore biscegliese Mauro Giuliani e conserva un’importante collezione sul musicista, raccolta dal suo discendente e biografo Nicola Giuliani.

Durante l’evento, sarà inoltre possibile ammirare un ritratto di Michele Giuliani (1801-1867), figlio di Mauro, realizzato a Parigi nel 1860 dal pittore Michele Gordigiani. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 328 2092538 oppure mandare un’email all’indirizzo: nico.giuliani68@gmail.com