Secondo appuntamento per “Urban Talk”, dialoghi su urbanistica e arte di MACboat

Dopo il successo della prima puntata di “Urban Talk”, i dialoghi su urbanistica ed arte contemporanea inseriti nel programma del Festival MACboat, si terrà stasera, 30 luglio, alle ore 20.30, il secondo appuntamento ad ingresso libero nella Darsena Nord-ovest di Bisceglie Approdi.

Nel secondo atto di stasera, continuerà la discussione sulla relazione tra spazio pubblico e privato, focalizzata, in particolare, sulle trasformazioni a seguito del lockdown, dove il pubblico diventa per antonomasia distanziamento, e il privato, rifugio che esclude l’accoglienza. Questa volta, interverranno sulla questione Vincenzo Gesualdo, presidente dell’Ordine degli Psicologi di Puglia, Gigi Rigliaco, gallerista e proprietario dell’omonima galleria d’arte, Giuseppe Magrone, produttore di eventi e presidente dell’Apulia Center for Art and Technology, ed infine, non per importanza, Marinilde Giannandrea, giornalista e docente di storia dell’arte, e Massimo Saverio Ruiu, artista. A moderare l’incontro di stasera, il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Aldo Losito.

La mini rassegna è frutto del lavoro di due figure artistiche del nostro territorio, Esther Tattoli, architetto, e Alexander Larrarte, curatore d’arte contemporanea, con lo scopo di affrontare, in un dialogo aperto e “in progress”, le tematiche delle nuove sfide urbane e umane, ritenendo la cosiddetta “rigenerazione umana” una vera e propria necessità di cui trattare.