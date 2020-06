Scuole, 280mila euro per l’adeguamento degli edifici alla normativa antincendio

Il Comune di Bisceglie ha ottenuto complessivamente 280mila euro per l’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio suddivisi in 140mila euro per la scuola “De Amicis”, ove si interverrà sul plesso scolastico e in maniera specifica sulla palestra, 70mila euro per la palestra della scuola secondaria di primo grado “Battisti-Ferraris” e 70mila euro per la scuola secondaria di primo grado “Riccardo Monterisi”. I fondi sono stati stanziati dal Ministero dell’istruzione e sono stati ripartiti dalla Regione Puglia in base alle istanze formulate dai Comuni.

“Continua l’attenzione dell’Amministrazione al miglioramento degli edifici scolastici al fine di renderli più sicuri, moderni e funzionali per assicurare ai nostri bimbi e ai nostri ragazzi ambienti sani dove crescere e apprendere in serenità”, ha dichiarato il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Questi finanziamenti si sommano a quelli già ottenuti, sempre per l’adeguamento alla normativa antincendio, per altri sei edifici scolastici. Recentemente abbiamo inoltre ottenuto un altro finanziamento di 5.34 milioni di euro per importanti lavori alla Monterisi, abbiamo approvato il progetto per interventi di efficientamento energetico e arredo urbano della Don Tonino Bello e Arc. Prof. Caputi, abbiamo aggiudicato gli appalti per i lavori di ristrutturazione e adeguamento degli impianti elettrici ed antincendio in via Martiri di via Fani e alla De Amicis. E con il progetto Scuole Sicure del Ministero con il tramite della Prefettura, aumenteremo anche i controlli nei pressi delle scuole secondarie. Il nostro impegno sui temi che riguardano la formazione e la crescita dei nostri ragazzi sarà sempre massimo”, ha concluso il primo cittadino.

“In questi giorni si susseguono incontri con i dirigenti scolastici e sopralluoghi insieme a funzionari dell’Ufficio tecnico comunale per organizzare il rientro a scuola in sicurezza recependo le misure che arriveranno dal Governo”, ha aggiunto Loredana Acquaviva, assessore a formazione e politiche educative e scolastiche del Comune di Bisceglie. “Lavoriamo quindi per guadagnare tempo e farci trovare pronti a recepire le misure del Ministero pensando all’organizzazione degli spazi e ai servizi a supporto della didattica”.