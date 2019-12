Scuola dell’infanzia “don Pierino Arcieri”, le FOTO del Presepe Vivente

La scuola dell’infanzia “don Pierino Arcieri” – I circolo didattico cittadino “Edmondo De Amicis” diretto da Marialisa Di Liddo, ha organizzato un open day con attori speciali: i piccoli alunni di 4 e 5 anni impegnati nella rappresentazione del Presepe Vivente.

“Il progetto ha avuto come finalità quello di valorizzare storie, costumi e tradizioni, grazie anche alla conoscenza del nostro territorio”, spiegano le docenti referenti, “L’organizzazione è stata impegnativa, ma ricca di emozione. Le docenti hanno ricreato l’atmosfera tipica del presepe, coinvolgendo i bambini nell’allestimento dei vari ambienti come falegnameria, osteria, forno, rivendita di frutta e verdura, riportando in vita i mestieri di un tempo, come la massaia, la filatrice, la ricamatrice, l’acquaiola e la lavandaia. Pastori e angioletti vicino la capanna (costruita dal Gruppo Scout di Bisceglie), guidati dalla Stella Cometa, a riscaldare il bambinello Gesù”.

Il tutto è stato allietato da dolci melodie natalizie, interpretate dal coro dei piccoli, accompagnati dal tenore Sokolo Gjergj, dal soprano Luisa Dicuonzo, dalla pianista Angelarosa Graziani e da un ex alunno della scuola, Antonio Paparella, alle percussioni.