Scout impegnati in attività di diserbamento e pulizia Dolmen Frisari e La Chianca / FOTO

Il Gruppo Scout di Bisceglie, capitanato da Mimmo Rana, ha effettuato, nella mattinata di domenica 12 luglio una intensa attività di diserbamento e pulizia dei dolmen Frisari e La Chianca, monumenti funerari risalenti all’Età del Bronzo medio.

“Lo abbiamo fatto spinti, come sempre, dall’attaccamento nei confronti della nostra amata Bisceglie”, hanno dichiarato i volontari impegnati.

Proprio questa settimana una troupe di Linea Verde, storico programma della rete ammiraglia Rai, condotto in questa stagione da Angela Rafanelli e Marco Bianchi, sarà a Bisceglie e ad Andria per girare servizi proprio sui Dolmen, per quanto riguarda la nostra città, e su Castel del Monte, per ciò che concerne il co-capoluogo di Provincia.