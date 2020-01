Scossa di terremoto ad Andria, avvertita anche a Bisceglie

Una scossa di terremoto ha caratterizzato le prime ore del mattino di oggi, 8 gennaio, ad Andria. Il terremoto, di magnitudo 2.7 è stato rilevato alle ore 8:50 a 5 km dalla città, ad una profondità di 9 km.

La scossa percepita in maniera evidente dai cittadini, avvertita anche nel territorio biscegliese seppur in maniera lieve, ha portato il comune andriese ad evacuare tutte le scuole a titolo precauzionale per verificare le condizioni delle varie strutture. Al momento non risultato danni a persone o cose.