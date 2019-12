Sconfitte per Futsal Bisceglie e Futbol Cinco, capolavoro della Diaz

Ultimo appuntamento dell’anno solare da dimenticare per Futsal Bisceglie e Futbol Cinco sconfitte rispettivamente dal Cataforio e dal Futsal San Ferdinando. Grandissima rimonta della Diaz che supera il Futsal Capurso e stacca il pass al secondo turno della Coppa Italia serie B.

I nerazzurri di Capursi vengono battuti per 24-0 dalla squadra calabrese nel match disputatosi al “Palabotteghelle” di Reggio Calabria. A segno Atkinson autore di sette reti a cui si aggiungono il poker di Scheleski, le triplette di Martino e Giriolo, la doppietta di Casile, l’acuto di Labate e le autoreti di Sellak e Iessi. I biscegliesi chiudono il girone d’andata con 0 punti.

Grandissima impresa della Diaz che sbanca il “Pala Livatino” di Capurso per 6-2 dopo i tempi supplementari ed approda al turno successivo della Coppa Italia di serie B. Si partiva dal 5-2 a favore della squadra di casa conquistato nel match d’andata. Tale punteggio viene azzerato nei 40′ di gara a seguito della tripletta di Elia ed i sigilli di De Cillis e Cadini. Nell’extra time, Russo fa saltare il banco siglando il gol del 6-2. Nell’ultimo minuto di gioco, i mister Recchia/Squillace giocano la carta del quinto di movimento ma, tale mossa, non sortisce gli effetti sperati perchè i biancorossi conquistano la qualificazione al secondo turno in programma sabato 11 gennaio al “Paladolmen” contro le Aquile Molfetta.

Secondo ko consecutivo per il Futbol Cinco sconfitto per 5-4 dal Futsal San Ferdinando. Una gara combattuta che ha fatto divertire il pubblico presente al “Centro Sportivo Olimpiadi”. Le marcature nerazzurre portano la firma di D’Elia, Amato, Salerno e Lamanuzzi mentre, per gli ospiti Giasson con una tripletta, Caggianelli e Acocella su tiro libero. Il sodalizio allenato da Francesco Tritto conclude l’annata con 11 punti frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 12 sconfitte. Un 2019 molto positivo considerando l’approdo alla finale playoff promozione in serie C1 che ha spalancato le porte del massimo campionato regionale di futsal.

Foto: Felice Nichilo